Larrivey: En Chile se viven momentos difíciles, me preocupa por mi familia y mi vida acá

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey reconoció que está preocupado por el momento social que se vive en nuestro país y reveló que el pasado fin de semana fue "difícil" debido a la escasa presencia policial durante los partidos de la segunda fecha.

"No conocía Santiago de Chile. Me encontré con una ciudad brillante, pero la situación sigue medio complicada. Este fin de semana fue difícil. Hubo protestas en las calles. No hubo policía en los partidos", señaló a la emisora Club Octubre 94.7 FM de Argentina.

"Se viven momentos muy difíciles. Me preocupa por mi familia y mi vida acá. Está bien que la gente se manifieste pero eso se trasladó también a la cancha y cortaba la dinámica del partido", agregó el ex Cerro Porteño.

Larrivey fue la figura en el último triunfo de la U, 5-1 sobre Curicó Unido, en el que anotó cuatro goles, en una jornada marcada por los disturbios fuera y dentro del Estadio Nacional.