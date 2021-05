Larrivey y cuestionamientos a Dudamel: Lo que se habla no depende de nosotros, vamos a mejorar

El delantero de Universidad de Chile Joaquín Larrivey se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el técnico Rafael Dudamel y las dudas sobre su continuidad y aseguró que el equipo progresará.

Larrivey dijo tras el partido en TNT Sports que "nosotros solo nos enfocamos en entrenar y hacer las cosas bien. Sabemos y entendemos que siempre en clubes así, las repercusiones de victorias y derrotas son muy grandes. Por supuesto leemos y nos informamos de lo que pasa, pero nos enfocamos en hacer las cosas bien y lo que sale hacia afuera del club para afuera no depende de nosotros".

"Seguramente vamos a mejorar el juego pero era importante ganar para meternos en el lote de arriba, así que nos vamos contento", añadió.

Sobre su rendimiento personal, "Larri" señaló que "obviamente que cuando uno anota se va viendo las cosas buenas que uno hace y no las carencias. A veces cuando uno no anota, se ven las carencias de lo mal deportivamente que se pueda estar haciendo un partido, pero hoy me voy contento por el gol y principalmente porque ese gol ayudó al equipo a ganar. Tenemos muchas cosas por seguir mejorando", cerró.