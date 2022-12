Leandro Fernández: Vine a cambiar la historia de la U, quiero ganar el clásico ante Colo Colo

El delantero de Universidad de Chile Leandro Fernández aseguró que quiere cambiar la historia en el cuadro azul y ganar el Superclásico con Colo Colo, algo que los laicos no han podido conseguir en los últimos años.

"Me motivo que es un club grande. Hable con Nery Domínguez y me comentó cosas de la institución. Acepté sin saber que (Mauricio) Pellegrino iba a ser el DT. Vine a cambiar la historia de la U", indicó a DirecTV Sports.

"Respecto al momento de la U, hay que enfocarse en aires nuevos, en el plantel que se está conformando. Hacer buena campaña, traer una copa y ganar el clásico ante Colo Colo", agregó Fernández.

Al respecto del enfrentamiento con los albos, advirtió que "me enteré acá en Chile la cantidad de años que Universidad de Chile no logra vencer a Colo Colo. Pero este año eso va a cambiar, me gustan los desafíos y este es uno más en mi carrera".

Finalmente, se refirió al posible arribo de Leandro Benegas, con el que compartió camarín en Independiente durante 2022. "Es un gran profesional, fuimos compañeros nos llevamos muy bien. Cuando llegó a Independiente la gente no lo conocía mucho. Es un excelente jugador, espero cruzarnos en cancha", cerró.