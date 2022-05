"Leonel Inmortal": Universidad de Chile anunció subasta en ayuda a la familia del fallecido ídolo

Universidad de Chile anunció una subasta para este jueves y viernes en beneficio de la familia de Leonel Sánchez, quien falleció el pasado 2 de abril.

Entre los objetos que se subastarán están la jineta de capitán y las indumentarias de "luto", firmadas por los jugadores, que usó el equipo ante Palestino, jornada donde se le realizó un emocionante homenaje al ídolo "azul" y de La Roja.

"Estoy súper agradecida. Es algo totalmente inesperado y que me tiene muy asombrada. Quién no podría estar feliz. Quiero agradecer al Club y los hinchas. Yo siempre lo he dicho, la U tiene una hinchada increíble", dijo Gloria Encina, viuda de Sánchez, al sitio oficial de la U.

"He sentido el apoyo en todo momento. Uno se asombra, nunca sabe la multitud que puede convocar una sola persona. He sentido todas las buenas energías que envían. Yo me siento bendecida gracias a los hinchas y al club. Estoy aquí, con una pérdida enorme, pero mi corazón está lleno de amor", agregó Encina.

Revisa todos los detalles de la subasta en beneficio a la familia de Leonel Sánchez: