Lucas Assadi pidió a los hinchas de la U "portarse bien" en el Estadio Nacional

En medio de la polémica por los incidentes provocados por los hinchas de Colo Colo, Universidad de Chile publicó un video con Lucas Assadi como el protagonista haciendo un llamado a los hinchas a que cuiden la localía en el regreso al Estadio Nacional.

"Me tocó tener la posibilidad de jugar ahí, no con toda la capacidad del estadio, sino que solo con la parte de atrás de un arco y me lo imagino con estadio lleno, me tocó estar de pelotero ahí", dijo Assadi.

Sobre la hinchada, el volante pidió "que sigan como están en el Santa Laura, con mucha más gente, como alientan y como están portándose últimamente, que se sigan portando bien para que puedan seguir yendo al estadio. Es lo más lindo tener a la hinchada ahí apoyándonos".

Universidad de Chile tendrá su esperado regreso al Estadio Nacional en la primera fecha del Campeonato Nacional, cuando enfrenten a Cobresal el próximo 18 de febrero.