Lucas Aveldaño en su presentación: Siempre me caractericé por estar bien físicamente

Este miércoles, Universidad de Chile presentó a sus últimos tres refuerzos: Sergio Vittor, Nicolás Oroz y Lucas Aveldaño. En la instancia, este último se refirió a las supuestas complicaciones que surgieron al realizarse los exámenes médicos correspondientes para firmar su vínculo con el cuadro azul.

"Trato de no pensar en eso. Sé que nunca tuve nada, cuando se dio eso hicimos hasta una prueba de cateterismo, que es algo muy feo y que se hace en un quirófano", apuntó en conferencia de prensa el argentino proveniente de Tenerife.

Esto debido a que el futbolista tenía antecedentes por una supuesta taquicardia ventricular razón por la que el cuerpo médico de la U le realizó estudios más exhaustivos que salvó con éxito.

Sobre esto el futbolista apuntó que "jugué muchos partidos antes y después, pero físicamente siempre me caractericé por estar bien y espero seguir así".

Las voces de Vittor y Oroz

El defensor Sergio Vittor fue consultado sobre la dudas que dejó la última línea durante el último año, asegurando que "nosotros no estuvimos en este equipo ni en esta defensa. Llegamos a un plantel en el cual nos encontramos con un gran equipo y grandes personas. Con ganas de entrenar, de crecer y ser grandes profesionales".

"La presión por lo que pasó anteriormente no tenemos por qué tenerla, nosotros no pertenecíamos a este plantel. Esto es algo que recién arranca. Nosotros trataremos de mostrar nuestro estilo y devolverle la confianza al entrenador y al club que nos contrató", agregó.

Nicolás Oroz, por su parte, aseguró que "no quiero estar en la U de paso como se dice. Vine para quedarme. En Racing tuve oportunidades y no se me dio el tener continuidad. Ya tengo 24 años, no soy un chico de inferiores, voy formando mi carrera por otro lado"

"Vengo para tratar de quedarme en la U, no para estar un año y tener que volver a Argentina", cerró.