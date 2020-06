Luis Del Pino: Esperamos que se solucione esto para volver lo antes posible

El zaguero de Universidad de Chile Luis Del Pino afirmó que está expectante en cuanto a la vuelta a las prácticas, pero aclaró que de momento no han recibido informaciones concretas pese a que queda poco más de un mes antes de la fecha que puso la ANFP para un posible retorno, el 31 de julio.

"La vuelta a los entrenamientos será cuando el Ministerio de Salud lo autorice, no nos han transmitido información concreta. Nos mantenemos entrenando en casa, haciendo lo que venimos haciendo y esperando que se solucione esto para volver lo antes posible", indicó este martes.

"Hasta hoy, no tenemos una respuesta concreta", agregó el venezolano.

Igualmente, el ex Palestino se mostró a favor de una posible modificación al formato del torneo tomando en cuenta que se jugarán varios partidos de corrido a causa de la amplia detención por la pandemia.

"Es una decisión de la organización del fútbol de acá y no conozo mucho del tema, pero tampoco es lo ideal tener una cantidad de partidos por semana y que los jugadores no puedan estar a la altura de eso, y que traiga más repercusión en un futuro, como lesiones. Seguramente el torneo no se va a dar de la mejor manera, teniendo una exigencia tan alta", expresó.

En ese sentido, postuló que "hay que saber dosificar a los jugadores, va a ser una exigencia muy alta, hay que tratar de ser profesional y entrenar de la mejor manera para estar a la altura de esa exigencia".