Luis Musrri: Fue un error haber ido a Universidad de Chile

El actual técnico de Deportes Iquique reconoció que no fue una buena decisión tomar las riendas del equipo tras la salida de Sebastián Beccacece.

El hoy director técnico de Deportes Iquique, Luis Musrri, se refirió a su paso por Universidad donde hizo dupla técnica con Víctor Hugo Castañeda, asegurando que fue un error haber llegado al club.

"Sí, fue un error haber ido a la U porque frenó mi carrera de técnico", dijo en diálogo con Diario La Tercera.

"Es algo que yo quería, algo que yo anhelaba. Ahora con el tiempo uno se da cuenta de que no fue en el momento indicado. Llegué a un club que tenía muchos problemas y traumas por el técnico que recién se había ido (Sebastián Beccacece)", agregó.

Musrri también detalló su relación con Castañeda, asegurando que "quedó en el aire la sensación de que lo traicioné y eso no fue así. Quedó la idea de que yo seguí y él se fue. Con él tenemos una excelente relación, somos amigos de muchos años, y todo eso que se habló me dolió, me afectó mucho".

Finalmente, aseguró sobre la determinación de tomar las riendas de Deportes Iquique, equipo que lucha por salvarse del descenso, que "es riesgoso, pero a mí siempre me han gustado los desafíos. Tengo un gran equipo, con grandes jugadores, y sé que pueden hacer mucho".