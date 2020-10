Luis Musrri: Fue un gran error haber seguido en la U cuando Castañeda se fue

El director técnico chileno Luis Musrri habló este fin de semana sobre su opaco paso por Universidad de Chile el año 2016, asegurando que fue un "gran error" haberse mantenido en el club al momento que Víctor Hugo Castañeda dejó la banca del primer equipo.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el ex futbolista mencionó que: "Cuando llegué a la U con Víctor Hugo (Castañeda) la meta que nos pusieron era clasificar a una copa internacional y nos renovarían. Pero al final eso no pasó".

"Ahí cometí dos grandes errores. Irme de La Serena y después quedarme cuando Castañeda no siguió. Yo me di cuenta que iba a ser el ayudante técnico y no tenía poder de decisiones. Después me quedé en las inferiores, viajé por Europa para ver los métodos de trabajo y cuando volví me pusieron en la sub 13. Me estaban invitando a irme y partí", agregó.

Del mismo modo, Musrri se refirió a su relación con Castañeda, apuntando que: "Siento que nos distanciamos más con Víctor. Después que uno se retira del fútbol hace su vida y se distancia de los compañeros. Ambos vivimos en La Serena y antes de irnos a la U tampoco nos veíamos mucho. Ahora sí hemos compartido en pichangas y asados, no con familia y esas cosas".

"Molesta eso de que dijeran que en la U éramos pachangueros con Víctor. En mi caso, estoy súper actualizado, decían que uno le aguantaba a los jugadores que hicieran lo que quisieran, pero eso nunca pasó", concluyó.