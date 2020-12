Marcelo Cañete por interés de la U: Se contactaron, pero nada concreto

El mediocampista de Cobresal Marcelo Cañete es una de las figuras del Campeonato Nacional y tras su actuación ayer en la victoria ante Universidad de Concepción comentó el supuesto interés surgido en Universidad de Chile de cara a la próxima temporada.

"Uno trabaja para que sucedan las cosas buenas, y yo me siento muy bien hoy por hoy", dijo Cañete a la prensa antes de abordar la opción de vestirse de azul.

"Se contactaron para saber mi situación pero nada más, nada concreto. Tengo contrato hasta el 2021 con Cobresal, y tengo mi objetivo acá, que es clasificar a una copa", explicó.

Dijo que de momento su interés en clasificar junto al cuadro nortino a un torneo internacional.

"Desde el inicio de temporada que tenemos eso en claro. No se nos había dado las últimas semanas, pero estamos ahí. Con la ayuda de mis compañeros me potencio bastante bien, y eso me llena de alegría. Tratar de terminar la temporada con el objetivo cumplido y con un nivel alto", expresó.