Matías Rodríguez: Lo que me faltó con la U fue ganar en el Estadio Monumental

El lateral Matías Rodríguez confesó que su gran deuda con Universidad de Chile fue ganarle a Colo Colo en el Estadio Monumental, donde los "azules" no triunfan desde 2001.

"Lo que me faltó en la U fue ganar en el Estadio Monumental. Me hubiese gustado irme del club con eso, no se pudo dar, son cosas del fútbol. Fuimos incluso el 2011 con uno de los mejores planteles y no ganamos. Ojalá se corte esa racha", comentó a DirecTV.

Sobre su salida del cuadro universitario, manifestó que "vi que se acercaba la fecha del fin de mi contrato y no veía acercamientos para la renovación, sentí que no todos estaban de acuerdo que yo siguiera. Ante eso, arreglé mi salida con acuerdo mutuo".

Consultado por la situación del DT Rafael Dudamel en el equipo, dijo que "ojalá lo dejen trabajar tranquilo, le entreguen las herramientas que necesita. Siempre pido tiempo para los entrenadores, no es fácil".

Por último, confirmó su partida al fútbol argentino y señaló que "jugaré en Defensa y Justicia. Es un gran desafío. Estaba buscando cambiar de aire luego de dos años muy complicados".

"Ningún club de Chile me llamó para ir a jugar. Hoy (martes) me llamó el presidente de Coquimbo Unido, pero yo ya tenía todo cerrado. El interés de Sebastián Beccacece y los desafíos que tienen el club me permitieron tomar la decisión", cerró.