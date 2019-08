Matías Rodríguez y el clásico: No es sólo ganar un partido, es ganar confianza

El zaguero y capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, analizó el clásico universitario de este domingo ante la UC y aseguró que buscarán dejar atrás la derrota que sufrieron en la primera rueda (0-4), porque no se trata solamente de un triunfo, dado que una victoria en este partido servirá para sumar confianza de cara a lo que viene en la incómoda posición de los azules.

"Cuando nos tocó perder de esa forma, sentimos un poco de vergüenza, porque nos preparamos mucho, y no hicimos nada de lo que habíamos entrenado. Lamentablemente nos sentimos superados en todas las líneas, y esperamos que la imagen cambie, es lo que necesitamos ahora. Estamos con ansias y esperamos hacer un buen encuentro, porque no sólo sería ganar un partido, si no ganar confianza", dijo el defensor argentino en conferencia conjunta con su par cruzado, José Pedro Fuenzalida y con las capitanas de los elencos femeninos, protagonistas del preliminar.

El ex jugador de Nacional de Montevideo explicó que en el plantel están tranquilos pese a la compleja situación que ha vivido la U durante el año.

"El ambiente siempre ha sido bueno, con varios líderes en el plantel. Hemos tratado de mantener una armonía con todos los cambios que hemos tenido, y tenemos la certeza de que esto va a pasar", manifestó.

"Hernán llegó en un momento complicado, él conoce el club, y sabe lo que quiere. Nos ha estado levantado anímicamente, y siempre está siendo positivo para salir del lugar que estamos", añadió.

Rodríguez fue consultado respecto a la diferencia que hay en la tabla entre ambos equipos, y dijo que es irreal dado que los azules han perdido puntos que debieron haber sumado.

"Hemos hecho muchos partidos de buen fútbol, pero terminamos pecando con errores y terminamos perdiendo los partidos, y todo se veía malo. Y la verdad que cuando uno analiza los partidos encuentra muchas cosas positivas", comentó.

"A su vez, la UC se ha mostrado como un equipo muy fuerte y por algo está allá arriba", añadió.

El duelo entre la U y la UC se jugará este domingo desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional, y en el preliminar chocarán los equipos femeninos, desde las 12:00 horas.