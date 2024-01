Matías Sepúlveda: Estoy muy feliz, agradezco a la U por haberme elegido

El volante nacional de 24 años Matías Sepúlveda se mostró muy contento por fichar en Universidad de Chile, club que lo oficializó recientemente en sus canales oficiales.

En sus primeras declaraciones, el jugador al que apodan "Tucu" señaló: "Estoy muy feliz, tengo una alegría enorme por estar en un club tan grande y agradezco a la institución por haberme elegido para representar su camiseta".

Por otra parte, manifestó un compromiso: "En cada entrenamiento y partido me esforzaré por esta camiseta. Me siento preparado por este desafío tan lindo, sé la responsabilidad que conlleva y me siento preparado".

"Desde chico que uno sueña con jugar en un equipo grande como la U. Estoy con muchas ganas e ilusión de conseguir cosas importantes con el club", cerró.

Sepúlveda se pondrá este viernes a las órdenes de Gustavo Alvarez.