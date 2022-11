Michael Clark: Estamos tratando de armar el mejor equipo dentro de la realidad que tiene la U

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, dio algunas luces sobre la conformación del plantel para la temporada 2023, que entrará en un periodo de toma de decisiones tras la asunción del flamante técnico Mauricio Pellegrino.

"Lo que se busca cuando se hace un plantel es tener un plantel competitivo, equilibrado, a un costo razonable. Eso estamos intentando hoy, tratando de armar el mejor equipo dentro de la realidad que tiene la U", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

El dirigente cree que en la U "partimos con un buen técnico a la cabeza y ahora hay que empezar a mirar el equipo que se tiene, cuáles son las posiciones que se quieren reforzar y finalmente cuáles serán los miembros del plantel para el 2023".

"De nombres específicos no puedo dar, es un trabajo que tiene que liderar la secretaría técnica, Manuel Mayo con el nuevo entrenador, dado que ellos van a ser los responsables, los que deben tomar la decisión de quiénes se quedan, quiénes pueden llegar y cuáles son las posiciones que tenemos que reforzar para el próximo año", puntualizó.

Sobre la incorporación del DT argentino, manifestó que "es un técnico que veníamos siguiendo hace tiempo, era nuestra primera opción y creo que el trabajo que hizo Manuel Mayo fue muy bueno, poder conseguir un técnico de la jerarquía de Mauricio no es algo fácil, todos saben por lo que ha pasado la U en los últimos tiempos y estamos convencidos en que el proyecto 2023 de la U tenía que empezar con un buen técnico y creo que Mauricio llena esos espacios perfectamente".

"Estamos contentos, muy esperanzados, quiero dar las gracias al trabajo que hizo Manuel Mayo y quiero darle las gracias públicamente a Sebastián Miranda, que como todo el mundo sabe tomó el equipo en la última etapa, no era fácil, sacó la pega adelante y vuelve al fútbol formativo, donde creo que lo estamos haciendo bastante bien", indicó.

"Sebastián Miranda tiene las competencias para dirigir a cualquier equipo en Chile, ya lo probó en la U, no me sorprendería que fuera pretendido por cualquier club de la A, cualquier club de la B, o incluso en la ANFP podrían estar interesados por él", expresó Clark.

"Es una persona importante en el club, en algún momento estuvo considerado para el proceso 2023 y pidió expresamente no ser considerado porque se quería concentrar en el fútbol formativo. Se va a quedar con nosotros, está haciendo un tremendo trabajo en el fútbol formativo. Creo que lo que pasó este año no es casualidad, hoy somos el semillero de las selecciones menores y nos encantaría que se fuera profundizando el año que viene", enfatizó.

También dedicó palabras a la opción de reforzarse con el experimentado volante Marcelo Díaz y apuntó que "en la U nadie tiene las puertas cerradas, la confirmación el plantel pasa por la secretaría técnica, por Manuel y el técnico, y si ellos consideran que Marcelo puede ser una pieza que venga a aportar, nos sentaremos a conversar, pero hay que dejar que llegue el entrenador, vea lo que tiene y que arme su equipo".

"Tener buenos jugadores que quieren venir a tu equipo es un problema feliz, no un problema per sé. En la vida hay que tener convicciones, hay que tener claro qué es lo que uno puede hacer, lo que uno tiene que hacer o qué es más conveniente para el club y con eso hay que tomar ciertas decisiones. Algunas veces las decisiones correctas para el club no son las más populares y otras veces sí, pero todo hay que verlo en su mérito, finalmente si llega el jugador A o el jugador B va a depender de una evaluación que haga el técnico junto con la secretaría técnica", finalizó.