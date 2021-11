Molestia causó supuesta presión de Azul Azul para despedir a relator de TNT Sports

El pasado jueves, tras la nueva derrota sufrida por Universidad de Chile a manos de Ñublense, Alejandro Lorca, relator de TNT Sports, hizo una profunda reflexión respecto al momento del elenco laico, algo que de acuerdo a versiones de prensa, provocó el malestar de Azul Azul, en específico de Cristian Aubert.

"A La U le han robado el coraje, a La U le han sacado el alma. Para La U todo, absolutamente todo es tristeza. Una dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo, que es inoperante, que es cobarde", dijo Lorca en la transmisión oficial.

"Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callante. Coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique, creo que calza perfecto con la situación de Universidad de Chile: la muerte está a la vuelta de la esquina... Y no la ven", añadió.

Y los dichos del profesional trajeron un nuevo capítulo, dado que de acuerdo a lo expuesto por el comentarista de DirecTV Juan Cristóbal Guarello desde la concesionaria que rige los destinos de la U pidieron el despido del relator.

"Lo de Aubert es inconcebible. Nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez, se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza", expresó.

J.C. Guarello: "Lo de Aubert es inconcebible, nuevamente pidió la salida de un periodista, esta vez se trata de Alejandro Lorca, porque no le gusto lo que dijo ayer sobre Azul Azul. No es algo nuevo. No se tire contra Lorca, pida que me echen a mí. Es una vergüenza" pic.twitter.com/wZ7ebj6qM8 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) November 6, 2021

Los dichos de Guarello no causaron buenas sensaciones entre los hinchas, quienes se expresaron en redes sociales a favor del relator

No soy hincha del club u de chile pero que aubert pidiera la salida de alejandro lorca habla mucho del presente de la institucion



"Ayyy soy un dirigente indefenso dijeron que era cobarde"



Mucho animo para alejandro lorca y para todo el pueblo azul — Max Ríos (@maxiandcolour) November 6, 2021

Piden la Renuncia de Alejandro Lorca por decir lo que todos y todas sabemos y pensamos, íncreible. — TheBubbles (@Debubbs) November 6, 2021

A los poderosos, nunca les ah gustado que les digan la verdad... Awuante Alejandro Lorca https://t.co/ADU7FxRPEn — Aldo (@durisimoman) November 6, 2021

Encuentro el colmo que @udechile por medio de azul azul pida a @TNTSportsCL l salida de Alejandro Lorca, por decir la verdad, lo que han hecho las S.A con el fútbol nacional. Paren ya el show de los dirigentes mafiosos @anfp — Bernardo Carbacho (@bcarbacho) November 6, 2021

Todo lo que dijo Alejandro Lorca es una serie de verdades. El que se tiene que ir es Aubert y Clark — Francisco Muñoz (@fmunozruz) November 6, 2021

Espero que después del bochornoso episodio de Aubert, @TNTSportsCL deje al gran Alejandro Lorca relatando absolutamente todos los partidos de la @udechile, y con toda libertad de expresión para referirse a la nefasta gestión de azul azul.#VamosLaU — Carlos de la U 🦉💙❤ (@_Carlos_PS90) November 6, 2021