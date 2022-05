Navarrete: No nos cambia en nada que no haya llegado el DT, Miranda nos ha dado mucha confianza

El lateral de Universidad de Chile Daniel Navarrete no se mostró ansioso ante la inminente llegada de Diego López a la banca "azul" y elogió a Sebastián Miranda, quien se ha desempeñado como interino.

Navarrete dijo en conferencia de prensa: "No nos cambia en nada que no haya llegado el técnico. Sebastián Miranda nos ha dado mucha confianza y nos debemos a él. Si llega otro DT nos acoplaremos".

Además, habló de su presente: "He tenido un buen desempeño. El entrenador me entregó mucha confianza a mí y a todos mis compañeros. Él me entregó varios consejos, pero hay muchas cosas por mejorar".

De todas formas, no se siente seguro en la titularidad: "Eso depende del técnico, pero tengo muy buena competencia. Esas son decisiones del técnico, pero a quien le toque estar ahí se apoyará".

"Nadie tiene el puesto ganado, tengo compañeros que están a buen nivel como Simón y Yonathan. No porque hice uno o dos partidos buenos, ya me gané la posición", agregó sobre el tema el jugador.

"Siempre es una competencia sana. Con Simón (Pitu Contreras) somos amigos de hace años y con Yonathan somos muy buenos compañeros. Si me llega tocar a mí o a otro ser titular, hay que apoyar. El equipo tiene que remar siempre para el mismo lado", agregó.

Finalmente, se refirió a su próximo rival Huachipato: "Ellos tratan siempre llegar por las bandas. Con el equipo que tenemos y las ideas que el técnico tiene, podemos sobrellevar eso y hacer nuestro juego".

El duelo entre universitarios y "acereros" se jugará este sábado a las 17:30 horas (21:30 GMT) en el Estadio Santa Laura.