Nicolás Guerra: Leandro Fernández se mostró arrepentido, ahora damos vuelta la página

El delantero Nicolás Guerra dijo que su compañero en Universidad de Chile Leandro Fernández se mostró arrepentido por el accidente que protagonizó en Argentina durante sus días libres, pero que llegó el momento de dar vuelta la página.

"Son cosas que como club no queremos mostrar, pero él se mostró y habló muy arrepentido, dijo que iba a asumir todas las responsabilidades, como grupo damos vuelta la página y nos enfocamos en el fin de semana.

"Se mostró demasiado arrepentido, él es importante para nosotros, pero nos hace sentir que el foco tiene que estar en la cancha, ojalá las luces no sean para él, porque él sabe las consecuencias, asumió la responsabilidad y hay muchos compañeros que lo están haciendo bien; él es importante para nosotros, hay que dar vuelta la página y pensar en el triunfo".

"Uno no comparte los actos de indisciplina, pero como compañeros nos queda que vea el tema con el club, acatar lo que corresponda y seguir entrenando. Dentro de todo, Leandro me ha ayudado mucho y siempre voy a estar agradecido de él", declaró.

Sobre el rival, dijo que el equipo colchagüino es "de baja edad, van a ser intensos y van a jugarse la vida, tenemos que ir a mostrar lo que hemos trabajado y luego buscar la clasificación".

También habló en lo relacionado a su sequía goleadora y declaró que "sé que tengo que estar lo más calmado, como escuché a un gran delantero chileno, el gol llega -Alexis-, el delantero tiene que trabajar duro porque cuando llega, llega como el ketchup... se suelta todo".

"Me estoy enfocando en trabajar muy bien, si me focalizo en el equipo como el otro día, sirvió para dar una asistencia, y voy a quedar feliz, si me toca corretear y correr lo voy a hacer, teniendo eso lo demás lelga solo, enfocándome en eso y teniendo calma", subrayó.

"Alexis para mí es un gran referente y siempre me focalizo en su trabajo, me gusta mucho su mentalidad, siempre querer más, él dice que hay que estar tranquilo, el delantero es así, el gol llega y hay que mantener la calma", completó Guerra.

La U jugará el domingo a las 16:00 horas contra Chimbarongo FC por la Copa Chile.