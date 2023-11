Pellegrino: Estoy cómodo y contento en la U, descubrí un club fantástico

El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se refirió a su posible continuidad en el club laico, puesta en entredicho luego de una seguidilla de resultados irregulares, y también anticipó el desafío del próximo sábado frente a Universidad Católica, por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

"A nivel mundial es difícil hablar de contratos largos, los resultados mandan. Hay que esperar, porque nos estamos jugando cosas importantes. Estoy cómodo y contento en el lugar donde estoy, he descubierto un club fantástico con una afición increíble en un momento muy difícil, que era el desafío número uno cuando vine", declaró.

"Siempre he expresado la capacidad de esta institución para construir algo bueno. El año que viene si estoy sería algo bueno, porque hay una continuidad, y si no estoy, el club tiene cimientos para preparar algo bueno", completó.

El DT dijo que en el caso de concretar alguna clasificación a torneo internacional, "sería bueno para la institución, para romper la espiral de las últimas temporadas, para cabmar las dinámicas de los últimos años y como institución nos obligaría a armar un equipó más potente con lo que eso conlleva".

En esa línea reflexionó señalando que "la vida de los entrenadores es el día a día. Hay que pensar en este partido como máximo, no ir más allá, es parte de nuestro karma de entrenador que siempre nos pregunten por nuestro futuro".

"Se ha normalizado porque a nadie le gustaría perder su trabajo, a nosotros se nos pregunta con mucha naturalidad sobre eso y yo me resisto porque a nadie le gusta perder el trabajo. Hay que vivir que se comente o se hable de la situación permanentemente y me pasa antes y después de los partidos, pero es parte de la profesión y hay que saberlo conllevar", manifestó.

Tras indicar que no ha hablado con los dirigentes sobre su futuro, dijo que "yo creo en los procesos de las cosas que se hacen bien, de lo que uno puede dejar, así no continúe el año que viene, porque para mí es muy importante. Los entrenadores tenemos mucho que ver en la formación, en las dinámicas, en la disciplina, y pase lo que pase el próximo año no tengo dudas que para mí hay un grupo que tiene buena madera y trabaja bien, que pueden ser los cimientos para los próximos años".

El clásico universitario

En lo relativo al clásico estudiantil, postuló que "para nosotros es un partido importante, también para el adversario, obviamente que nos daría un empujón muy bueno para el esprint final. Está el aspecto emocional que representa un clásico, ganar un partido, y sería importante a todos los niveles".

"Creo que el equipo tiene ímpetu, tenemos que volver a eso, es una de las características de nuestra mejor versión y esperamos recuperarlo para este partido", declaró.

"Católica desde que está el nuevo entrenador, Nicolás Núñez en el cargo, ha intentado ser un equipo que puede iniciar el juego, llevar su juego a los costados o al interior porque también cuando van por fuera tienen velocidad, remate en el área, velocidad para hacerte daño, es un equipo peligroso al contraataque, tiene altura, tiene a Zampedri, estamos hablando de un gran plantel", subrayó.

"A pesar de eso lso tenemos a tres puntos, a pesar de nuestra irregularidad y nuestra mala racha los tenemos ahí, por eso el partido es imprescindible para nosotros", cerró.

También sostuvo que en su llegada al club "nuestro principal objetivo era mejorar lo que se había hecho en los ultimos años en todos los niveles. En algunos aspectos hemos mejorado, pero a nivel de resultados estamos en deuda. A veces uno en el trabajo del entrenador no siempre se condice con la capacidad que pueda tener, con lo que es, y es algo normal que se nos valore por lo que tenemos".

Pellegrino contó que Emmanuel Ojeda y Cristóbal Campos están entrenando con normalidad y que espera que se sumen al plantel para el último tramo del año".