Pellegrino evitó tildar de fracaso el adiós en Copa Chile: Los balances se hacen al final

Mauricio Pellegrino, entrenador de Universidad de Chile, repasó la eliminación de su escuadra en Copa Chile ante O'Higgins y lamentó la caída por penales, pero también destacó los elementos positivos a rescatar para los siguientes duelos.

"Ha sido una derrota dolorosa. Obviamente nos hubiera gustado regalar un resultado mejor, especialmente en un partido con público. Fue un partido parejo contra un muy buen equipo. La diferencia estuvo en detalles", indicó en conferencia de prensa.

"Sabíamos que iba a ser un partido cerrado. Buscamos con los cambios, de todas las maneras y no ha podido ser. Trabajamos mucho y todo se decidió por el penal", continuó.

"Lo importante es tener las situaciones y creo que las tuvimos. No tuvimos esa eficacia que se necesita para abrir este tipo de encuentros complejos", agregó el DT, que blindó a Nicolás Guerra por el tiro errado en la tanda, pues "los penales los fallan lo que toman la responsabilidad de tirar. Son los que dan la cara, prefiero ese tipo de gente".

"Estamos dolidos. Hay que dar vuelta la página y ver lo bueno. Cómo hemos trabajado, cómo hemos luchado y preparar el siguiente partido", continuó antes de apuntar a los minutos pendientes contra Universidad Católica.

"Sin duda va a ser un escenario distinto sin gente. Tenemos que aprender a jugar en eso y sacar lo mejor de nosotros. Es un partido imporante. Tenemos varios días para trabajar. Vamos a tratar de dar lo mejor".

Pellegrino evitó nombrar a la caída copera como un fracaso: "Siempre que perdemos o quedamos eliminados no es una buena noticia. Lo que nos propusimos a principio de año es armar un equipo competitivo en todos los frentes. Creo que el equipo es competitivo, que da la cara, da todo. El vestuario está dolido. Es un mal resultado, los balances se hacen al final".

"Recuperamos en el campo adversario. Hemos creado situaciones debajo del arco por presiones bien hechas. Hemos alternado buenas y malas. El equipo tiene que aprender a usar todas las facetas del juego", analizó.

"Una pena. Cuando no hay un buen resultado se pone todo en tela de juicio. Hay que tener calma a los profesionales, dar confianza a los chicos. Hay que seguir trabajando. Esto es la U, no nos podermos conformar con lo que vimos hoy. Tengo esperanza. Se vio un equipo entero con ganas de competir, hay que quedarse con eso. Sé que no alcanza, pero hay que poner en valor las cosas buenas", añadió.

Ahora el conjunto azul deberá enfrentar los 60 minutos restantes del suspendido duelo con la UC. Aquel juego por la fecha 12 del Campeonato Nacional se reanudará el miércoles 28 de junio a las 18:00 horas.