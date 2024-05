¿Por qué Gustavo Álvarez frenó la llegada de Luciano Cabral a la U?

Luciano Cabral es actualmente el jugador estrella del fútbol chileno. El nacido en Mendoza está teniendo una temporada brillante y ya suena en equipos como Colo Colo y la Universidad de Chile. De hecho, el futbolista de Coquimbo Unido, hasta fue incluido en el listado de buena fe de Ricardo Gareca para la Copa América.

El mismo Cabral reveló en una entrevista que le gustaría jugar "en un grande como Colo Colo y tantos más que se nombran", y según lo que comentó el periodista Cristian Caamaño en el programa Pierna Fuerte, uno de los grandes equipos de la capital ya buscó al talentoso futbolista.

"Cuando jugó Coquimbo con la U en la pretemporada, hay una conversación al interior de la U: ¿Es el momento de traer a Cabral? y Gustavo Álvarez les dijo a los directivos 'me pidieron potenciar a Assadi y a Fuentealba y los vamos a tapar con Cabral, entonces pónganse de acuerdo'. Y hasta ahí llegó la decisión, por el momento, de la U de traer a Cabral", señaló el comentarista.

Caamaño continuó: "La U le preguntó a Álvarez, ¿lo quieres traer?, porque tenemos la posibilidad ahora de hacer un esfuerzo, como no llegó César Pérez, hay un dinero para este futbolista o para un distinto y dijo no "si ustedes me pidieron potenciar a Assadi y Fuentealba, me aguanto el semestre'"

Por ahora el volante de Coquimbo no ha recibido ofertas formales, pero trascendió que Colo Colo irá a buscar al futbolista una vez terminado el primer semestre.