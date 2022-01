Presidente de Colón fue categórico sobre la U: No negocio con clubes que no pagan

El presidente de Colón de Santa Fe, José Néstor Vignatti, fue categórico al explicar por qué no negociarán con Universidad de Chile por el volante Federico Lértora, quien está entre los intereses del DT Santiago Escobar y el gerente deportivo Luis Roggiero.

"Yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Desde la U señalaron que existe un acuerdo total con el futbolista, que concluye su contrato con los "sabaleros" en junio, y que solo resta un consenso con el club dueño de su pase.

La relación entre los azules y el equipo santafesino se vio averiada hace unos años, cuando fue frustrado el fichaje en el club argentino de Mauricio Pinilla.