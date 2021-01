Rafael Dudamel: Nos quedan cuatro partidos y 12 puntos en los que no hay que ahorrarse nada

El director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se mostró cauto luego del agónico empate que rescataron frente a Deportes Iquique, asegurando que en adelante les quedan cuatro partidos en los que "no podrán ahorrarse nada".

En conferencia de prensa tras el encuentro, el venezolano mencionó que: "El mensaje colectivo siempre debe ser apuntar a ganar. Quedan cuatro partidos y son 12 puntos en los que no hay que ahorrarse nada. Está en juego el futuro de lo que se viene haciendo estas semanas".

"Me frustra no poder ganar, el nivel que se ve en la cancha no refleja lo que trabajamos en cada semana, por eso llegamos a cada partido ilusionados", remarcó.

Del mismo modo, Dudamel apuntó que: "El rendimiento no nos respalda, somos los principales responsables y yo el líder de este grupo que quiere superarse día a día".

"Claro que me siento capaz de revertir la situación en la que estamos, para eso me preparo diariamente", subrayó.

Respecto al resultado ante los "Dragones Celestes", explicó que: "Con los cambios buscábamos lo mejor para el equipo y pensando en cómo hacer daño al rival".

"En lineas generales el empate no era lo ideal, pero lo que habíamos quedado en un inicio, lo llevamos a cabo en gran parte del partido", sentenció.