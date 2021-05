Rafael Dudamel: Podemos dar más, debemos mantener la convicción y jugar mejor

El director técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, se mostró disconforme con el nivel de su equipo en la victoria por 1-0 sobre Santiago Wanderers, aunque valoró el resultado.

"Podemos dar más. Debemos mantener la convicción, el trabajo de equipo y jugar mejor, esa es nuestra idea cada semana. El ganar sin jugar bien no es fácil", expresó el venezolano en conferencia de prensa en el Estadio El Teniente.

Además, añadió en la misma línea que "fuimos perdiendo el control del juego (con el pasar de los minutos). Lo sufrimos, lo llevamos sin poder elaborar y terminamos de una forma no prevista".

Sobre la importancia de la victoria, el ex estratega de la selección "vinotinto" sostuvo que "eran importantes los tres puntos para reponernos de la dura derrota en el Superclásico. No es fácil enfrentar una jornada después de esa derrota. Me siento orgulloso del pundonor del equipo".

"Me voy tranquilo por el triunfo y me voy reflexionando sobre todo lo que debemos mejorar. Jamás tuvimos en mente el ganar a como de lugar. Hay que darle mérito al rival por hacernos retroceder y seguro sufrimos más de la cuenta. Lo más importantes fueron los tres puntos", dijo Dudamel, volviendo al análisis.

Junto con esto, se mostró molesto con la prensa: "Hoy hablan del funcionamiento y no del triunfo. El otro día contra Colo Colo hablaron de la derrota y no se reconocieron las cosas buenas que hizo el equipo. Siempre vamos a encontrar el lado negativo. Yo me quedo con el triunfo y reconociendo las cosas que tenemos por mejorar".

Finalmente, no quiso responder a las declaraciones de Rodrigo Goldberg, quien se mostró este lunes preocupado por el juego del equipo y dijo que la continuidad de Dudamel depende de los nuevos dueños.

"No tengo nada que responder, cada quien es libre de dar su opinión. Yo converso con el presidente y el gerente, y siempre vemos cómo mejorar. Lo que diga Goldberg son sus declaraciones y son respetables. Después, no puedo evaluar las declaraciones de nadie, porque siempre lo he dicho, no soy opinólogo".

La U visitará a Deportes Antofagasta el próximo domingo en el Estadio "Calvo y Bascuñán", a partir de las 15:30 horas (19:30 GMT).