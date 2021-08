Ramón Arias: Esperamos seguir mucho tiempo con Esteban Valencia, los resultados lo respaldan

El defensor de Universidad de Chile Ramón Arias respaldó el trabajo del técnico interino Esteban Valencia y sostuvo que espera que continúe un largo tiempo al frente de los "azules".

Arias nos dijo en diálogo con Al Aire Libre PM que "Esteban Valencia conoce a la U, lo vienen respaldando los resultados y tiene una metodología muy buena. ¿A quién no le gustaría que siguiera? Esperamos seguir mucho tiempo con él".

Junto con esto, dejó en claro que espera su renovación en los universitarios: "Tengo contrato hasta diciembre en la U, estoy súper cómodo y mi familia también. La cancha habla y debo seguir preparándome y tratar de rendir".

Asimismo, aseguró que Joaquín Larrivey debe continuar en los laicos: "Los números están sobre la mesa y la cancha habla. La gente que está encargada de eso sabrá qué hacer".

Acerca del clásico ganado por 2-1 ayer domingo en Rancagua contra Universidad Católica: "Los primeros minutos no entramos en partido, pero con el pasar de lo minutos nos asentamos. En el área, Joaquín Larrivey está muy preciso".

"Sabíamos que estábamos al debe en el juego, pero necesitábamos un triunfo que nos diera confianza. Vamos por buen camino", añadió sobre el panorama general de la U.

Finalmente, se refirió a la confirmación de la llegada del gerente deportivo ecuatoriano Luis Roggiero: "Lo del gerente a mí no me compete. Yo me dedico a prepararme toda la semana para jugar bien el fin de semana. Me enfoco en lo mío".

U. de Chile enfrentará en su próximo partido a O'Higgins, de visita en Rancagua, que se jugará el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) por la fecha 15 del Campeonato Nacional.