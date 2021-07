Ramón Arias tras polémico penal ante Ñublense: La dirigencia debe defender al club y estar a la altura

El defensor uruguayo de Universidad de Chile, Ramón Arias, llamó a la dirigencia del club azul a actuar para defender los intereses de la institución luego de sentirse perjudicado en el penal cobrado a favor de Ñublense la noche de ayer jueves en el empate 1-1 en el Estadio El Teniente, de Rancagua.

"Debemos estar unidos como equipo. Acá son cuatro patas de una mesa, donde están los jugadores, el cuerpo técnico, la hinchada y la dirigencia, y hay que estar todos bajo la misma sintonía, y cada uno debe defender los intereses del club cada uno por su lado. A nosotros nos toca dentro de la cancha, sabemos que el hincha está, el cuerpo técnico está metido con nosotros, y la dirigencia debe hacer lo suyo, defender al club como se debe y estar a la altura, porque ya son dos veces que pasa esto, y no puede seguir ocurriendo", dijo Arias en conferencia de prensa.

"Sin dudas quedan sensaciones de molestias, porque no es primera vez que nos pasa, y nos despojan de los tres puntos. Nos costó mucho hacer el gol, y no podemos seguir mirando para el costado y los que están a cargo del club deberán defendernos. Es muy difícil para nosotros porque somos un equipo al que no le sobra nada, somos autocríticos y estamos por debajo del rendimiento esperado", añadió.

"Hay una sensación de molestia, quedó expuesto, se vio en todos lados, vimos la jugada y eso te da más bronca porque si le sumas los puntos que perdimos en La Serena, estaríamos peleando más arriba", complementó Arias, quien aseguró que los del VAR fueron los grandes responsables en la jugada de anoche.

"Estuvieron muy erráticos y vienen a pedir disculpas. Eso molesta, porque ya no se puede hacer nada. Pueden equivocarse los árbitros, pero los que están en el VAR no están con las pulsaciones que hay en el campo de juego y por eso un error del árbitro en cancha se entiende. Los del VAR son tres tipos que están revisando todas las variantes de juego y no puede ser que te saquen los puntos de la nada", expresó.

Sobre el nivel del cuadro azul, el ex jugador de San Lorenzo dijo que "estamos terminando la primera vuelta, y no podemos seguir dando ventajas. Hemos hecho buenos partidos y en otros quedamos al debe y ahí es donde debemos prolongar los minutos buenos".

Y de cara al clásico universitario del domingo, Arias dijo que será un partido complicado y que están obligados a ganar.

"Universidad Católica es un gran rival, es el tricampeón y tiene sus méritos. Somos dos equipos que venimos dolidos por los resultados en la última fecha. Sabemos que es un gran rival y nosotros debemos ser capaces de contagiarnos, porque son partidos distintos", expresó.

"Hay estar alertas con (Fernando) Zampedri, pero tiene a (Diego) Valencia y muchos jugadores de buen nivel, pero nosotros debemos preocuparnos de nuestras virtudes y contrarrestar las de ellos", añadió sobre el rival.

"Estamos obligados a ganar sea un clásico o cualquier partido. Este es un un club donde te demandan ganar todos los fines de semana. Se da la casualidad que el clásico es un condicionante porque debemos ganarlo como sea para meternos allá arriba", completó Arias, quien tuvo frases para una eventual negociación para renovar con la U.

"Estoy muy cómodo aquí, mi familia también. Mi cabeza está enfocada acá en la U 100 por ciento%. Como dije, la cancha habla y si se da así, llegarán solas las conversaciones, pero tanto ellos como yo saben que reglamentariamente puedo firmar acá o en otro lado", comentó.