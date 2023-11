Renato Cordero: No nos podemos relajar, quedan tres partidos y hay que meternos en copas

Renato Cordero, volante de Universidad de Chile, habló tras ser la figura en la victoria en el clásico contra U. Católica y recalcó la importancia de seguir enfocados en la recta final del Campeonato Nacional.

"Yo intento siempre responderle al profe (Pellegrino). Entreno día a día para poder demostrar y al final ganarme un puesto en el 11 titular. Así que muy feliz, gracias a Dios se está dando el fruto del sacrificio", dijo a la salida del Estadio Santa Laura.

Cordero repasó la reacción de su DT por el encuentro y apuntó al cierre del año: "Me felicitó, me dijo que tengo que seguir. Sé que no me puedo relajar. Nos quedan tres partidos y tenemos que meternos en copas (internacionales)".

"En los últimos partidos hemos estado remando desde atrás, así que hacer el primer gol es muy importante para la confiana. En lo defensivo sabíamos que teníamos que mejorar y lo hicimos. Muy feliz por eso", analizó sobre el compromiso con los "cruzados".

Para el joven futbolista de 20 años "la idea es mantener el nivel y seguir mejorando día a día, para poder seguir manteniéndome en el equipo".