Renovación de Osvaldo González se complicó y el zaguero está en duda para el próximo torneo

Pese a que en un inicio, Osvaldo González se sentaría a negociar una eventual renovación a pedido del técnico Rafael Dudamel, este escenario cambió y el defensor está en duda para la próxima temporada.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, Dudamel había dado el visto bueno para renovar al zaguero, no obstante, las negociaciones se dilataron y todo parece que finalmente no seguirá en el club una vez finalice el torneo.

Así el ex seleccionado chileno se sumaría a otros jugadores que no están en los planes de Azul Azul, como Matías Rodríguez, Jean Beausejour y Fernando Cornejo.

De momento, González está a la espera de saber la cuantía de su lesión.