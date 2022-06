Representante de Nery Domínguez: Hay interés de la U, pero todavía no está cerrado

Luego de confirmar el acercamiento de Universidad de Chile, Gerardo Girone, representante de Nery Domínguez, afirmó que está en negociaciones con los azules para la llegada del zaguero, pero aún está en tratativa.

"En Racing no va a seguir el jugador, ya notificamos a la dirigencia. Hubo llamados de la U, pero no todavía no se ha terminado nada; también hay otras opciones. Estamos en negociaciones. Cualquier novedad; hasta el 30 de junio tiene contrato", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hay interés pero todavía no está cerrado. Hay posibilidades, así que más adelante se va a ver si puede ir a la U o no", añadió en su contacto telefónico desde Argentina.

Con anterioridad, en conferencia de prensa, Manuel Mayo, gerente deportivo interino de Universidad de Chile, también indicó que restan detalles para el arribo de Domínguez.

El cuadro laico de momento suma las incorporaciones de su DT, Diego López, y el volante Emanuel Ojeda.