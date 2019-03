Roberto Navajas: Tuve conversaciones con la U, pero ahora no estamos en contacto

El preparador de arqueros español Roberto Navajas, conocido por trabajar con Claudio Bravo en Real Sociedad, aseguró que Azul Azul lo contactó para conversar con él por un posible proyecto en Universidad de Chile, pero que los diálogos están congelados.

Al respecto, el español afirmó Al Aire Libre en Cooperativa que "hace varios meses (en la U) se pusieron en contacto conmigo, porque tenían una inquietud dentro del club. Tuvimos diferentes conversaciones, charlas y ellos ya recibieron todo mi programa".

"Desde la última charla que tuvimos, que fue aproximadamente hace un mes, no he vuelto a saber nada. Tuvimos algunas conversaciones en su momento, pero no estoy ahora mismo en contacto con ellos, reveló.

Sobre si estaría dispuesto a trabajar en la U, Navajas afirmó que "ir a Chile es un placer siempre, por toda la historia que tengo con Claudio (Bravo) y con personas que hay allá. Yo el día 7 voy a Chile y estaré hasta el 22. Tanto como país, en el ámbito cultural, como en el fútbol creo que Chile es un sitio muy atractivo".

El preparador de porteros afirmó que viene a nuestro país "a dar diferentes charlas, también visitaré una escuela de porteros en Valparaíso, de gente muy sencilla y humilde. Me comprometí a estar con los chicos para motivarlos, valorarlos y agradecerles esa ilusión que tienen".

Al ser consultado por si durante su viaje tiene contemplado alguna reunión con los universitarios, Navajas indicó que "sinceramente no sé si me juntaré con gente de la U. En la última conversación que tuve con ellos dijeron que se pondrían en contacto conmigo, pero no he tenido noticias. Sé que están en unas circunstancias un poco complicadas ahora".