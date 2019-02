Roberto Reynero y el sahumerio de la U en 1990: Hacíamos lo que dijeran, fue un año tormentoso

El ex defensor además deslizó la posibilidad de que el plantel actual pueda hacerlo.

Un momento difícil vive Universidad de Chile con Frank Kudelka. Sin triunfos oficiales en el año, eliminados tempranamente de la Copa Libertadores y con varias lesiones que aquejan al club, los "azules" están pensando en la posibilidad de realizar un sahumerio, tal como lo hizo en 1990, según informó Al Aire Libre en Cooperativa.

Es por esto que Roberto Reynero, padre del jugador de Cobresal Felipe Reynero y miembro de aquel plantel de la U, repasó la "limpieza" que vivió su equipo en aquella oportunidad, en un momento en el que venían regresando de la Primera B y estaba nuevamente con resultados adversos.

El ex futbolista, aseguró a Al Aire Libre que "no sé si en ese instante, cuando ya no nos salía nada, a algún directivo del club se le ocurrió quemar una camiseta en la sede, según recuerdo, cuando la U estaba en Campos de Deporte y nació del dirigente Marcos Kaplún (quien está actualmente en Azul Azul)".

"Nos juntamos en una convivencia y ahí decidimos hacerlo, pero al fin y al cabo, el que creyera en eso, podía sacar algo positivo, pero por la instancia que estábamos viviendo hacíamos todo lo que nos dijeran, pero lamentablemente fue un año muy tormentoso", agregó.

Además, Reynero consultado por si es que el plantel actual requiere de un ritual, repspondió que "hay que ver realmente en qué están fallando, lo que se haga y sea beneficioso para el club, bienvenido sea, pero no estoy hablando de una creencia de quempar camisetas, sino que ver si la falla está en los refuerzos o el técnico. Veamos qué están faltando en la U, que parece que perdió la mística y la garra que tenía".

Los consejos de la "Tía" Yolanda Sultana

Por otra parte, y pensando en la posibilidad de que en la actualidad U. de Chile busque un sahumerio, la tarotista Yolanda Sultana aconsejó a los "laicos" y aseguró que "el trabajo de los futbolistas es algo grande, el ajo es importante, la ruda es importante, la lavanda también, el romero y el laurel de comida. No olviden hacer con esto una bolsa con motivo de buena suerte".

Junto con esto, agregó que "en el camarín deben tener arroz, azúcar, monedas y ajo, para que les vaya bien, y tener fortaleza y que esto no lo boten", agregando que se debe rezar a "San Benito".

Finalmente, para los goleadores recomendó que "le pongan bencina desde la punta hasta los talones de su botín, entonces por donde yo paso tengo que triunfar", cerró.