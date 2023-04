Rodrigo Barrera, goleador histórico de la UC: Obviamente quiero que la U gane el clásico universitario

El exdelantero de Universidad Católica, Universidad de Chile y de la selección chilena Rodrigo Barrera contó sus razones para hacerse afín al cuadro azul pese a haberse formado en la tienda cruzada, club del cual es además su goleador histórico.

En diálogo con El Mercurio, el hoy empresario contó de su carrera y aseguró que "no me tomé tan en serio ser futbolista profesional. Me salía tan fácil que no le metí todo lo que debería haberle metido. Es mi mea culpa (...) al final decía 'con lo que hago me alcanza porque juego en un buen club y en la selección'".

"Debí ser más ambicioso. Y me di cuenta mirando al entorno. Dices 'este tiene menos cualidades, es más torpe, por qué llegó más lejos'", añadió antes de recordar sus dos etapas en la UC.

"Ganamos la Copa Chile, la Interamericana, llegamos a la final de la Libertadores con un gran equipo, jugando de gran manera, pero no fuimos campeones. Faltó la guinda para la torta. Pero lo más difícil fue la muerte de Raimundo, lejos. Hasta el día de hoy no puedo ir a Costa Rica", contó.

"Terminaba contrato con la U y me llamó Andrés Tupper, el hermano de Raimundo: 'Ven, tienes la deuda de salir campeón, estamos formando un buen equipo', me dijo. Fui para cerrar un ciclo. Y salí campeón. Igual tuve muchos problemas con Juvenal. En ese tiempo estaba muy raro. Yo tenía ascendencia fuerte hacia el grupo, todos me respetaban, me llevaba bien con todos. Y él fue poco visionario, le faltó ocupar más mi ascendencia", complementó.

Luego entra en la polémica suscitada a partir de su relación con la U siendo formado en la UC.

"Ser goleador histórico de un equipo es difícil, qué lata que todos me quieran bajar, pero da lo mismo. Y en la U hice hartos goles también, unos 60, entonces no es menor mi pasada en ambos equipos", contó.

"Por mi acercamiento con la gente de la U. ¡Cómo el goleador histórico de la Católica es hincha o tiene afinidad con la gente de la U! Más que nada pasa por eso. Pero yo no pedí que me echaran de la UC", añadió.

Fue en 1997 cuando Barrera cambió de universidad. "Me molestaban cuando llegué a la U. Estábamos en las duchas y Cristián Mora me decía 'esto no es la Católica', porque en San Carlos funcionaban todas, en la U solo dos. La U no estaba tan bien. El cheque venía con alas, porque no era a 30 días, sino a 200 días: rebotaba, pagaban, no pagaban... Pero agradezco siempre a la gente de la U, porque el segundo día se acercaron los de la barra para saludarme, a darme la bienvenida, el 'Mono' Ale, el 'Beto', 'Kramer'", contó.

"Pensé que me iban a sacar la cresta. Me abrieron la puerta del auto y me dijeron que me bajara. Me dijeron que era bienvenido, que si bien les había amargado muchos clásicos, ahora era un chuncho más, que me respetaban y que tenía todo su apoyo. No lo esperaba y fue muy agradable. Recuerdo eso y cuando volví a la UC en 2002, en que me decían traidor y una cantidad de barbaridades. Y yo preguntaba 'por qué en la UC me dicen traidor si me echaron, tenía que buscar pega y nunca pensé en irme'. Tenía ofertas de Colo Colo y la U, pero me fui a la U porque había más jugadores de la selección. Entonces fue más fácil", contó.

Al ser consultado por si es hincha de la U, Barrera es claro: "Tengo gratitud con ambos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve me y me trata de traidor, cuando los escucho soy el 'chuncho traidor'", doijo.

"Obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así. Estoy en otro trabajo, me divierto. Me quedo con otras cosas. Mucha gente, por ejemplo, se acuerda del gol que le hice a Bolivia, por las eliminatorias a Francia 1998. Siempre en la selección rendí, me tienen respeto por eso, nunca fui un cacho. Entonces no tengo deudas. La gente me dice 'gracias a ese gol llegamos al Mundial'. Y no tienen idea que fue un gol nada más. Fue mi momento más alto en lo individual, el sueño del pibe: pasarme al arquero, a estadio lleno y en las eliminatorias", cerró.