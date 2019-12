Rodrigo Echeverría se despidió de U. de Chile: Muy agradecido por todo lo que me brindaron

El zaguero Rodrigo Echeverría confirmó a través de sus redes sociales el fin de su paso por Universidad de Chile y dejó un mensaje para despedirse del club en que se formó como profesional.

"Bueno, llegó el momento de despedirse del club donde me formé como jugador profesional, en el que debuté y que me ha dado muchas alegrías", escribió en una publicación en Instagram.

"Muy agradecido por todo lo que me brindaron desde mis ocho años hasta hoy, conocí grandes personas y me llevo los mejores recuerdos", complementó Echeverría, quien terminó contrato con la U y no llegó a acuerdo para renovarlo.

Además de la situación del defensor, en Azul Azul tienen que tomar una definición sobre el delantero Leandro Benegas, quien tiene altas exigencias de salario y ello complica su permanencia.

También está el caso del zaguero Matías Rodríguez, quien recibió una oferta para seguir en la U, pero con un menor salario del que ya tiene y por ello está complicada su permanencia.