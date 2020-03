Rodrigo Goldberg: Estamos trabajando para retener a Pablo Aránguiz

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, se refirió al rendimiento de Pablo Aránguiz en sus primeros meses con el elenco universitario y adelantó que en Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club, están trabajando en pagar la cláusula del volante para que se "quede por un par de años más".

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, Goldberg explicó que "el préstamo de Pablo es hasta fin de año y por supuesto tiene una opción de compra".

"La complicación que tiene esto es que nosotros no negociamos con el Dallas, porque el que te lo presta es la MLS. No es el club el que te pone condiciones, y en ese sentido hay algunos aspectos extraños en los cuales estamos trabajando para poder quedarnos con él. No es fácil, pero es parte de la negociación de este préstamo", añadió.

"A Pablo nosotros lo quisimos tener antes, pero no pudimos acceder a esos valores en 2020, y este año, tras una muy buena gestión de Sergio salió a costo cero y estamos viendo el tema de la cláusula para saber cómo podemos abordarla. Es un tema que nos tiene ocupados porque es un jugador al que nos gustaría tenerlo en nuestras filas. Ha marcado diferencias, en el camarín es muy querido y tiene un futuro brillante, y ojalá lo podamos aprovechar junto a nosotros", completó.

Coronavirus

Goldberg se refirió también al momento que vivía el plantel antes del receso por la pandemia del coronavirus y dijo estar conforme con lo que ha visto.

"Estoy muy contento con este plantel, entiendo que no ha llegado a su mejor nivel, entiendo que todavía no se conocen los jugadores, y esa es una de las partes más difíciles", comentó.

El ex delantero también tuvo palabras para el receso que se vive en la U: "Fuimos armando protocolos desde antes que llegara el virus a Chile, y ahora estamos en permanente comunicación con el cuerpo médico del equipo, con el cuerpo técnico y la directiva", dijo.

"Lo principal es la salud de las personas, y por eso restringimos al mínimo la actividad en el CDA, y hay externalidades que no podemos manejar. Hay un bien mayor que es la salud", añadió.

"Todos los jugadores se fueron con una pauta de entrenamientos, con una pauta alimenticia y una médica para ellos y para sus familias, y Hernán (Caputto) está monitoreando día a día lo que los jugadores están haciendo, y yo estoy conversando periódicamente con él para ir como van esos resultados. Sin duda que habrá una merma física, porque no es lo mismo entrenar en la casa. Sin duda nos afectará, pero hay un bien mayor que es la salud de todos", complementó.