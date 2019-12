Rodrigo Goldberg: Hacemos lo humanamente posible para que Walter Montillo pueda llegar

El director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, afirmó que en la concesionaria que administra a Universidad de Chile siguen haciendo lo "humanamente posible" para contratar al volante argentino Walter Montillo, de contrato vigente con Tigre.

"Desde que llegué a la U he hecho y voy a seguir haciendo lo que creo que es mejor para mi club siempre. Hoy estamos haciendo todo lo humanamente posible para que Walter pueda llegar, estamos todos involucrados en eso", señaló al programa de radio online "100% Azules".

Para el ex futbolista, el jugador de 35 años "no solo nos va a ayudar en la cancha, nos ayudará en todas partes, esto no es una cuestión económica, tiene otras patas y a eso estamos tratando de apostar para seducirlo y hacer que venga a Universidad de Chile".

"Ojalá lo logremos porque sé que él quiere y a mí qué más me gustaría que pudiera vestir la 10 de la U", sostuvo.

Además, habló sobre las negociaciones con Matías Rodríguez para que extienda su vínculo en los estudiantiles: "La comunicación la tenemos directamente con su representante, él se ha manifestado de alguna manera y en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero nosotros seguimos, o yo tengo la intención que podamos llegar a un acuerdo todavía y vamos a hacer el esfuerzo porque así sea".