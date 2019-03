Rodrigo Goldberg: No me han pedido ningún proyecto para Universidad de Chile

El ex jugador y comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Rodrigo Goldberg desmintió la publicación de un medio nacional en la que se aseguró que fue contactado por la dirigencia de Universidad de Chile para que presente un proyecto para administrar las divisiones inferiores de club.

El otrora futbolista aseguró en conversación con nuestro programa que "a mí no me han pedido ningún proyecto. Sí me he reunido con Azul Azul, pero por razones muy sencillas. Soy padre de un ex cadete que se va a Estados Unidos, por lo que tengo que hacer miles de trámites que incluyen a Universidad de Chile, porque es formado ahí".

En la misma línea, el "Polaco" agregó que "además soy primer secretario de la corporación, el lunes tuvimos asamblea. Nosotros constantemente estamos reunidos con ellos por cuestiones domésticas, como el uso de las canchas y camarines. En esas reuniones hablamos de fútbol, pero no me han pedido ningún proyecto".

"Si me pidieran que presentara un proyecto probablemente me interesaría porque yo tengo un vínculo sentimental con la U, es mi club, pero no me lo han pedido", señaló.

A su vez, Goldberg dijo que "en un futuro me gustaría ser gerente deportivo, pero creo que en este minuto no tengo la capacitación para hacerlo. Un gerente deportivo no solo tiene que saber de fútbol, sino que además de derecho deportivo, de negociación, tiene que tener muchas habilidades las cuales creo que hoy en día no he desarrollado".