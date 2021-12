Romero tras salvación de la U: Es una de las hazañas más grandes del club, es como ganar un título

El director técnico interino de Universidad de Chile, Cristián Romero, se mostró feliz tras la victoria de su equipo por 3-2 ante Unión La Calera, con heroísmo en los últimos minutos, que le permitió salvarse del descenso a la Primera B.

Romero dijo en diálogo con TNT Sports que "es una de las hazañas más grandes del club, es como ganar un título, me voy a ir a la tumba recordando este momento, va a quedar en la memoria de mi vida".

"Considero que está entre los tres triunfos más importantes de la historia de la U. Está el partido cuando salimos campeones después de 25 años, plantel del que fui parte y el del título de la Copa Sudamericana, este partido está entre esos tres", añadió "Relojito" en conferencia de prensa

Siguiendo con la emoción, Romero expresó que "nunca dejé de confiar, siempre pensé que podíamos sacarlo adelante. Siento que el gol empujó a los jugadores y les dio un impulso. Sentían que tenían que darlo todo y estoy orgulloso de ellos. De sepultureros pasamos a salvadores".

"No es el momento para ver qué se debe mejorar. Es momento de disfrutar. Todos nos daban por descendidos, pero cuando uno cree en la luz y no en la sombra pasa esto. Las autoridades del club deben evaluar qué se debe mejorar y qué no. Eso se debe ver al interior del club y no soy quién para ventilar", agregó.

"Amo tanto este club que entendía cuál era la responsabilidad que tenía al asumir este desafío. No es fácil construir una idea y jugar de una manera, cuando había tantas críticas. Los partidos tienen esto heroico, que te sueltas y das rienda suelta a las emociones", expresó.

"No tiene mucha relevancia si jugamos bien o mal, lo importante era el objetivo que se consiguió. Fue amor propio, vergüenza deportiva, honor. Siempre apelé a eso. No ocurrió en los cuatro partidos anteriores y en este se veía muy difícil, pero en pocos minutos cambiamos la historia y tiene un valor gigante. Siempre grité que termináramos arriba", cerró.