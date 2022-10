Ronnie Fernández: Lo único que queremos es que este año termine mejor que los anteriores

El delantero de Universidad de Chile Ronnie Fernández valoró la victoria 2-1 sobre Deportes La Serena, que le dio un respiro a los azules en su lucha por evitar el descenso.

"Refuerza que lo que estamos trabajando se está plasmando en la cancha y nos está dando resultados. Eso nos deja tranquilos, contentos, y esperamos que esto pueda seguir mejorando de aquí hasta que termine el año para que podamos tener alguna alegría este año", dijo tras el encuentro.

Para el futbolista, esta mejoría en el juego "ha sido positiva, es cosa de ver los resultados y cómo está el grupo, pero me alegra y estoy muy contento porque esto reafirma que el grupo está muy fuerte, que no tenemos divisiones, que no hay nada que nos haya afectado con lo difícil que ha sido el año, y eso la verdad es que nos deja muy contentos, podemos volver tranquilamente a nuestras casas, sabiendo que nos quedan puntos en disputa todavía, nos queda la Copa Chile, y vamos a enfrentar todo de la mejor manera".

"Está todo el grupo comprometido en lo mismo, tenemos la convicción y responsabilidad de ser primero autocríticos en los resultados, y lo único que queremos es que este año pueda terminar mejor de lo que han terminado los años anteriores y la verdad es que estamos muy fuertes todos como grupo, pensando en eso", añadió.

Por esto, apuntó que "creo que hay que ir paso a paso, estamos muy contentos porque lo que estamos trabajando se está reflejando, ha sido un año difícil, tedioso, el cansancio acumulado es fuerte, la presión mediática y el golpe sicológico que ha tenido el grupo han sido fuertes también y eso cansa, pero el tener tres puntos como los de hoy te reafirma que es el único camino, el único trabajo, y vuelvo a insistir, acá no hay uno o dos jugadores, es el grupo y la institución primero, y estamos contentos por poder devolver un poco el cariño que nos ha demostrado la gente".

"Estoy contento, estoy feliz porque por ahí hasta los últimos minutos pensábamos que no se nos iba a dar, se nos iban tres puntos que eran muy necesarios para nosotros, con Audax fue un golpe duro porque hicimos el trabajo necesario para quedarnos con los puntos, no se nos dio, fue un poco engorroso en algunos cobros, pero hoy contento porque nos tocó un arbitraje que creo que fue correcto, y felices, porque han sido pocas alegrías que hemos podido entregar y nos hemos podido entregar como grupo también y este grupo ha sido tan bueno este año que creo que se merece más cosas buenas que malas", finalizó.