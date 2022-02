Ronnie Fernández y la lesión que sufrió contra Antofagasta: Vi el hueso

Ronnie Fernández, quien fue héroe al anotar en los descuentos el gol del triunfo por 2-1 de Universidad de Chile frente a Deportes Antofagasta, reveló detalles escalofriantes de una lesión que sufrió en el brazo izquierdo en pleno partido en el Estadio Santa Laura.

Ronnie dijo tras el partido en TNT Sports que "la verdad es que vi el hueso, y me dio un poquito de miedo, pero ahí me explicaba el doctor que es una parte que no tiene mucho músculo, así que me metieron unos corchetes. Estamos bien. Seguramente con el paso del tiempo se me va a hinchar y voy a estar con dolor, pero creo que el esfuerzo del equipo te da un poquito de fuerza".

Sobre el encuentro señaló que "se nos complicó un poco más de lo que esperábamos. Son las primeras fechas, hay cosas que mejorar sin ninguna duda, pero es así. Cuando un equipo se acostumbra a ganar, empiezan a pasar estas cosas, empezamos a tener momentos positivos, más allá de ser responsables de un partido que no fue muy bueno, pero los tres puntos terminan siendo importantes".

Finalmente, habló de su liderazgo: "Con el verso creo que es fácil. El ejemplo que está mostrando el equipo, la intensidad, aunque no sea la manera que queremos plasmar, pero el ritmo que le estamos metiendo, creo que nos va a ayudar. Debe ser el cimiento para la U y de ahí para arriba van a venir cosas buenas".

La U sumó seis puntos en sus primeros dos partidos y es líder a la espera de que termine este lunes la segunda fecha del Campeonato Nacional.