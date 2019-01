Sabino Aguad: Lo único que sabemos es que Jeisson Vargas no puede llegar, estamos molestos

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Sabino Aguad, expresó su molestia por la frustrada llegada del delantero Jeisson Vargas, asegurando que aún no saben la razón por la que el atacante no puede llegar al cuadro azul, agregando que fueron los representantes los que acercaron al futbolista al club.

El directivo manifestó que existe molestia "hacia toda la situación. Si te has preocupado de preguntar si existen cláusulas e interés del otro equipo y te dicen siempre que no, pero al final aparecen todo este tipo de situaciones y hasta hoy no sabemos cuál es la complicación real, lo único que sabemos es que no puede llegar, eso no nos puede tener contentos".

"Uno tiene que hablar con los dueños de los derechos federativos y esos están en Montreal Impact, entonces no puede estar mezclando porque eso es hacer algo que no corresponde", agregó respecto a una posible consulta a Universidad Católica sobre el jugador.

En esa misma línea, Aguad recalcó que "estamos molestos porque nos preocupamos de hacer las preguntas pertinentes y la respuesta fue siempre que no había ningún problema, que no había ningún interés de la UC, por lo que fuimos a nuestro directorio el que aprobó la incorporación y cuando dijimos que sí apareció este problema, por lo tanto nuestra molestia es bastante grande".

El gerente deportivo además contó que "los representantes de Jeisson Vargas nos lo venían ofreciendo hace cerca de un mes y medio y siempre nuestra respuesta fue que no hasta que hace cerca de 15 días el ofrecimiento fue bastante más cercano con una baja sustancial en los requerimientos económicos, por lo cual nosotros aceptamos tras consultar al directorio, previa consulta respecto a algún acuerdo con la UC, lo que fue negado por el representante".

"Una vez que le dijimos que sí nos respondieron que había un cláusula que desconocemos, porque es un contrato privado, en la cual había que hacer algún tipo de consulta a Universidad Católica", complementó.

De esta forma, U. de Chile se baja de la intención de fichar a Vargas, siendo ahora el panameño Gabriel Torres el principal objetivo del cuadro azul. También interesa Leonardo Valencia, pero Botafogo no quiere dejarlo partir.