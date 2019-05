Salvador Capitano y el mal momento de la U: A lo mejor hay un problema que escapa de lo futbolístico

El ex entrenador de Universidad de Chile Salvador Capitano, quien tuvo una mala campaña en el equipo durante 2007, analizó el mal momento actual del equipo dirigido por Alfredo Arias y aseguró que seguramente existen problemas que sobrepasan lo futbolístico. Además, dijo que su fracaso se produjo por las condiciones en las que estaba el elenco "azul" en su época.

Capitano, en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM, aseguró que el actual momento de la U "no es lo que merece o que sus hinchas quieren de su equipo, pero las cosas del fútbol suceden y hay que enfrentarlas. Hay momentos de los entrenadores que son críticos y en este caso lo está pasando el profe Arias, y hay que esperar que todo esto se solucione".

Además, complementó que "el técnico, si bien no tiene una gran trayectoria, si lo conozco cuando yo estaba en Montevideo Wanderers, y después él estuvo en el equipo con una buena participación. Es decir, a lo mejor hay un problema que escapa lo futbolístico, sino que de grupo, eso tendrán que verlo y yo no lo puedo saber".

De igual manera, el DT comparó su paso por los universitarios con el presente de la institución y dijo que "a mí me tocó pasar una situación nada fácil, yo siempre digo que las condiciones en ls que estaba en aquella oportunidad no son las mismas que ahora, me refiero a lo institucional y a lo económico, donde había muchísimos problemas de todo tipo y de toda índole".

"El primer responsable fui yo, porque no pude encontrar el camino justo, pero también hay que poner sobre el tablero los inconvenientes: no teníamos agua para tomar en el entretiempo o en las prácticas, no habían camisetas, las canchas estaban en malas condiciones, jugadores que llegaron sobre la hora, problemas de salud que yo tuve, o sea hay varios factores que influyen", agregó el estratega sobre su paso.

Junto a esto, sostuvo que "después el equipo, al poco tiempo de que yo me fuera, emepzó un camino de éxitos y buenos momentos, acompañados por una fuerza económica importante y eso lo llevó a ganar títulos. No tengo información clara de por qué está pasando estoi ahora teniendo buenos jugadores".

Finalmemte, Capitano aseguró que para el actual plantel laico "es importante la convicción, son importantes las cabezas, el técnico, su cuerpo técnico, los dirtigentes e intentar encontrar la tranquilidad mpínima para revertir la situación. No hay otro momento. La otra vez vi un partido de la U y vi jugadores que son importantes e interesantes".