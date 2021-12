Sampaoli: Cuando la U jugó el duelo por mantener la categoría, lo sentí como propio y recordé el 2011

El entrenador argentino Jorge Sampaoli recordó el título de la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile y también comentó sus sensaciones al ver desde la distancia la lucha del club por la permanencia en Primera División.

El actual técnico de Olympique de Marsella, conversó con Memorabiblia de TNT Sports, recordando su paso por el equipo universitario al cual, según confesó, continúa pendiente en la actualidad: "Cuando la U jugó el partido por mantener la categoría, lo sentí como propio y eso me hizo recordar el 2011. El particular vínculo que tengo con la institución, no va a terminar nunca".

Además, el casildense se referió a la memorable Copa Sudamericana, repasando históricos triunfos como la goleada 4-0 a Flamengo en Brasil: "No queríamos que finalizara ese partido, queríamos seguir haciendo goles (...) Ronaldinho, terminó el partido y vino al vestuario a felicitar, diciéndonos que era impresionante lo que jugaba este equipo. Y eso también fue elevando la creencia de los jugadores de que podían".

El primer episodio de la nueva temporada de Memorabiblia se estrenará este martes 14 de diciembre a las 21:00 horas, en el aniversario de los 10 años del título azul. Un especial que incluirá inéditas entrevistas a personajes como el propio Sampaoli, además de Sebastián Beccacece, Jorge Dessio, José "Pepe" Rojas y Johnny Herrera, entre otros.