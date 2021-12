Se complicó la opción de Luis Amarilla para reemplazar a Joaquín Larrivey en la U

Universidad de Chile sigue sin encontrar reemplazante para Joaquín Larrivey, ya que Luis Amarilla, la primera opción que tiene en carpeta la escuadra "azul" se acercó a regresar a Vélez Sarsfield.

Su representante Martín Sendoa dijo en Sábado Vélez que "él quiere tener la revancha. No lo habían llamado en dos años y sentía que no lo querían. Ahora lo llamaron e imagínate cómo se siente. Vélez lo necesita y ojalá vuelva para lograr lo que no hizo antes. Si juega bien se puede ir a Europa".

Según reportamos Al Aire Libre PM, los universitarios no tienen un "plan B" para sustituir a "Larri" o, al menos, no lo han hecho saber. Además, necesita contratar extremos, entre los que pueden ser Jeisson Vargas y Jeison Chalá.

La U dejó ir al "Bati", quien anotó 43 goles en 74 partidos.