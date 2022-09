Sebastián Miranda dejó la duda sobre el arquero: Tengo tomada la decisión y ellos la saben

El técnico de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, adelantó que tiene decidido al arquero que jugará ante Universidad Católica por Copa Chile, aunque mantuvo la incertidumbre dado que aún tiene una conversación pendiente con los dos porteros: Martín Parra y Pedro Garrido.

"Sin duda si están en el plantel, es porque los dos están capacitados para el día domingo. Yo tengo tomada la decisión, ellos la saben y tengo una conversación pendiente. Para mí lo importante es que más allá de quién sea, mi idea es resaltar que en el fondo los dos jugadores están preparados. Pedro desde su juventud y con su experiencia en selección, y Martín demostró en Perú y en Huachipato que está capacitado para cumplir esa función", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

"Los dos (Parra y Garrido) tienen características similares, pero lo importante es verlos competir. La decisión se las daré a los jugadores, con la convicción de que pueden cumplir", añadió.

Con respecto a la ausencia de Cristóbal Campos y de Darío Osorio, con la selección chilena en España, Miranda expresó que "como club nos pone muy contentos aportar a la selección porque significa que estamos haciendo bien las cosas y sin duda Darío y Cristóbal están capacitados para estar allá, y ojalá podamos tener más jugadores en la selección".

"Si damos o no ventaja sin ellos, históricamente la Copa Chile se ha jugado en fecha FIFA, y creo que en el fondo los jugadores del plantel tienen que estar preparados ciertos compromisos y eso nos enfocamos. El plantel está preparado, sabemos que tenemos dos ausencias importantes, pero sabemos que estamos capacitados", añadió el ex jugador de Unión Española.

Miranda se refirió también a la nota de protesta que elevó la U contra el árbitro del partido, Nicolás Gamboa, luego de que este fuera parte del VAR en el duelo ante Palestino.

"Mientras menos tenga que interferir el árbitro, mejor. El club está en su derecho de manifestar una inquietud. Creemos que hubo un error, que afortunadamente no tuvo injerencia en el resultado, porque si no hubiésemos ganado, terminaba siendo muy perjudicial para nosotros. Espero que la designación de él sea por méritos. Yo no tengo problemas con él y si el club se manifestó, lo hizo en su derecho", expresó.

Sobre su labor, destacada por varios jugadores tras el triunfo ante el elenco de colonia, Miranda comentó que "hay primero un convencimiento mío, y eso trato de entregarle a los jugadores, y tratamos de entregarle los herramientas para que ellos se desarrollen en cancha. Y parece eso les llegó. Creo mucho en la sicología deportiva, y por eso el trabajo de Carolina Demonaco es tan importante".