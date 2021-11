Secretario del Sifup: No citar a Aránguiz es darle el gusto a quienes lo agredieron

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, comentó la visita que le hizo al mediocampista de Universidad de Chile Pablo Aránguiz y criticó el poco respaldo que tuvo el jugador de parte del club luego de las agresiones que sufrió el sábado tras la invasión de hinchas ocurrida en el Estadio El Teniente.

"Es de una de las situaciones más graves que hemos visto en el fútbol en el último tiempo. A él lo vi dolido, porque no esperaba algo así. El hincha te puede decir muchas cosas, pero no agredirte", dijo Marín en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Sabe perfectamente el momento que vive la U, y aunque está dolido, también con la tranquilidad de que cuando le toco jugar, lo hizo lo mejor posible"; añadió Marín antes de criticar lo hecho por el club.

"Uno busca que el club esté más cerca del jugador, que debe entregar la seguridad dentro del estadio, porque más allá del jugador, está la persona. Todo lo que ocurrió está fuera del contexto del fútbol, me enteré por ejemplo que no va citado... Y él está constantemente jugando y que salga, es darle el gusto a aquellos que no sé si son hinchas", completó.