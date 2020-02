Sergio Vargas: Lucas Alarcón es el central del futuro de la U, pero le falta un proceso más

El director deportivo de Azul Azul Sergio Vargas anunció que el zaguero juvenil Lucas Alarcón será enviado a préstamo porque le falta "un proceso más", pero expresó la confianza que tienen en que sea el "central del futuro de la U".

"Creemos que es el central del futuro de la U, pero recién tiene 19 años y creo que le falta un proceso más, un tiempo más. Creo que es una buena medida que vaya a jugar a préstamo, es un jugador importante, interesante, que le faltaba una vueltita de tuerca en el sentido de ciertos aspectos de su personalidad", explicó durante la presentación de Luis Casanova.

"Es un jugador que consideramos será el central de la U en el corto plazo y creo que tiene las capacidades para estar jugando y la idea es darlo a préstamo este año para que tome madurez y a partir del próximo año sea una opción válida", postuló.

"No tenemos seguridad todavía de dónde vaya, un par de clubes lo pretenden, lo ven como una opción súper interesante, porque es un chico que puede cumplir regla de sub 20 y puede ser titular en cualquier club. Hay un par de equipos interesados y vemos cuál es la opción en pos de esa madurez que debe adquirir", complementó.

Sobre el fichaje de Luis Casanova, el ex portero dio a conocer que "no tiene que ver" con la lesión de Osvaldo González, pues la decisión estaba tomada con antelación: "Estábamos en la búsqueda de un lateral izquierdo, no pudimos cerrar la opción de los jugadores que pretendíamos y se abre la oportunidad de incorporar un central más y en algún caso que Luis Del Pino o Diego Carrasco ocupen esa posición".

Vargas también contó que el joven Jairo Damián Vásquez vivirá un periodo de prueba en el fútbol formativo de la U y que Alexander Valencia fue enviado a préstamo a Deportes Santa Cruz.