Sergio Vargas: No creo que haya novedades con Dudamel hasta que lleguen los nuevos dueños

Sergio Vargas, director deportivo de Universidad de Chile, se refirió a la continuidad de Rafael Dudamel en la banca del primer equipo y la dio prácticamente por descontada hasta, al menos, que lleguen los nuevos propietarios de Azul Azul.

En diálogo con ESPN Chile, Vargas señaló que "no creo que haya novedades (con Dudamel) hasta que por lo menos estén los nuevos dueños, pero hay un directorio que todavía funciona, no como debería funcionar, porque estamos tratando de respetar a los que vayan a venir, y no tomar decisiones que los lleguen a perjudicar en el futuro".

Además, tampoco se mostró completamente seguro de continuar: "Si me tengo que ir, me voy tranquilo, creo que se ha hecho una buena labor y gestión. Lo reconozco, no hemos podido lograr que la U juegue como el hincha quiere, en eso estamos de acuerdo, me hago responsable, lo somos en la elección de los entrenadores, pero es una tarea que esperamos que Dudamel pueda solucionar y que le encuentre la vuelta al equipo".

"NO CREO QUE HAYA NOVEDADES CON DUDAMEL HASTA QUE ESTÉN LOS NUEVOS DUEÑOS" #ESPNRadioChile Sergio Vargas y el momento que vive el DT venezolano en la U: "Estamos en transición y hoy es muy difícil que se vaya a tomar una decisión importante como la continuidad del técnico" pic.twitter.com/z0pKwu3IdC — ESPN Chile (@ESPNChile) April 13, 2021

En otro tema, "Superman" recordó la salida de Johnny Herrera de los universitarios en 2019: "Estaba decidida de antes, pero aún así, por todo lo que sucedió ese año, dar fin al ciclo de un jugador histórico es complicado. Todo el directorio estuvo de acuerdo, el tema deportivo influyó, recuerden que Alfredo Arias lo dejó en el banco ese año, con Caputto también fue suplente, o sea, ese año no fue bueno".

Junto con esto, dejó en claro que la decisión "se la comunicamos José Luis Navarrete, como presidente, Rodrigo Goldberg y yo (Sergio Vargas). Le ofrecimos una despedida y la rechazó", añadiendo que "no me han dolido para nada sus declaraciones. Igual, uno tiene diferencias, pero el respeto, los valores y la dignidad no se deben perder", siendo consultado además si estas cosas se las dijo a la cara, a lo que el ex portero respondió con un tajante "no".

¡SERGIO VARGAS SE REFIRIÓ A LA SALIDA DE JOHNNY HERRERA DE LA U! #ESPNRadioChile El director deportivo de Azul Azul comentó la difícil decisión que tomaron con el golero: "Le ofrecimos una despedida y la rechazó, le dejamos las puertas abiertas para cuando decidiera realizarla" pic.twitter.com/REtuxIuQRB — ESPN Chile (@ESPNChile) April 14, 2021

Finalmente habló sobre si Herrera es el mejor portero de la historia de la U, como él mismo lo señaló: "Yo creo que él está entre los cinco mejores arqueros de la U. Hay muy buenos arqueros en la historia y yo soy un tipo respetuoso de la historia. Si Herrera se autodeclara el mejor, está bien, demosle la derecha", cerró.