"Superman" Vargas: De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo en la U

El exarquero de Universidad de Chile Sergio Bernabé Vargas aseguró que se considera el mejor arquero de los últimos 30 años del club, situación que genera debate en los hinchas porque en ese período se construyó la leyenda de Johnny Herrera.

En el programa "Sabor a Gol" de TNT Sports, que será emitido este jueves en la noche, "Superman" repasó los mejores arqueros de la historia del club, según su criterio: "Manuel Astorga en los '60, Hugo Carvallo en los '70; y de los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere".

También recordó su paso por La Roja, con nueve partidos disputados entre la Copa América de 2001 y las Clasifiucatorias rumbo al Mundial 2022: "Jugar por la selección fue un hito importante para mi carrera. Para las Clasificatorias al Mundial de 1998 me lo habían ofrecido, sin embargo en ese momento no quise. Después con los años, radicado acá, lo definí. No era una decisión fácil, la selección no estaba bien, prácticamente sin posibilidad de ir al Mundial de Corea-Japón; varios jugadores se habían bajado de la convocatoria".

Finalmente, dio detalles sobre sus mentores: "Mi preparador de arqueros fue Miguel Ángel Santoro, quien formó a un montón de arqueros, entre ellos al campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martinez. Yo tuve la suerte, porque él era el técnico del equipo de la Quinta División, no existía preparador de arqueros como tal. Fui su regalón, me daba zapatos de fútbol. En esos años yo no tenía ni guantes de arquero, y me conseguía con el utilero los guantes rotos para cocer los míos".

Vargas jugó 428 partidos en 11 temporadas en Universidad de Chile, entre 1992 y 2002, ganando cuatro torneos de Primera Divisisón y dos Copa Chile.