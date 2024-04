Un melancólico Sampaoli recordó a U. de Chile: Uno de los clubes más memorables de mi vida

Esta semana se disputó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de Copa Sudamericana y el técnico Jorge Sampaoli recordó en redes sociales el título conseguido con Universidad de Chile en el certamen de segunda mayor importancia a nivel de clubes a nivel sudamericano.

El casildense utilizó su cuenta de Instagram para recordar el título logrado con los laicos en la Copa Sudamericana en 2011.

"Semana de Libertadores y Copa Sudamericana, es imposible no recordar este logro, que no es sólo un título. Es un punto de inflexión para mí, para estos jugadores y para la querida La U. Uno de los clubes más memorables de mi vida, con una de las hinchadas más fanáticas que he visto. Esta es la pasión por el fútbol en la que creo y siempre he creído. ¡Que esta Copa Sudamericana 2011 viva por siempre en nuestros corazones!", escribió.