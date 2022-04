Una desordenada U. de Chile resistió para cosechar un empate ante Palestino

Universidad de Chile y Palestino no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 en un resultado insuficiente para ambos equipos, ubicados en la parte baja de la tabla de posiciones. Los "azules" no ganan hace tres partidos, mientras que los "árabes" no lo hacen hace seis.

En la antesala del encuentro, el primero en que la U ofició de local tras el fallecimiento de Leonel Sánchez, se realizó un emotivo homenaje al ídolo, que tuvo como protagonista a su esposa e hija y una gigante ovación de la hinchada, que desplegó un lienzo con su imagen y la de Carlos Campos, quien también falleció.

En el trámite del partido, Palestino aprovechó el desorden táctico de la U e inclinó sus ataques sobre el sector de Simón Contreras, reconvertido a lateral por Santiago Escobar.

En una de las llegadas más claras, una serie de rebotes en el área terminó con Brayan Carrasco marcando de cabeza (11'), pero la jugada fue anulada por el juez Fernando Véjar a instancias del VAR por una posición de adelanto en la gestación del tanto del atacante "árabe".

La U no inquietó el arco de Daniel Sappa en el primer tiempo. El técnico colombiano salió de entrada con los delanteros Lucas Assadi y Darío Osorio en funciones de mediocampo, por lo que no gravitaron ni sumaron en ataque.

Quien sí respondió fue Hernán Galindez, que tuvo que extremar recursos para tapar un remate cercano de Jonathan Benítez, el mejor de Palestino en la primera mitad.

En la segunda parte la U mejoró en su funcionamiento e insistió en un par de ocasiones al arquero Daniel Sappa, aunque sin crear ocasiones claras de gol.

El partido se alargó más de lo habitual por la presencia de un láser en la barra de la U y luego desde un edificio aledaño al estadio Santa Laura, situación que afectó sobre todo a los jugadores de Palestino.

En el tramo final del partido ambos equipos gozaron de llegadas, pero fue el de Gustavo Costas el que tuvo las más claras a través de un remate de Nicolás Meza que se fue pegado al palo y otro de Carlos Villanueva que obligó nuevamente a actuar a Hernán Galindez.

Tras la igualdad final, la U completó su tercer partido sin triunfos y la continuidad del técnico Santiago Escobar sigue en entredicho.

Los "azules" llegaron a los 11 puntos y marchan momentáneamente en el puesto 11°. En la próxima jornada visitarán a Audax Italiano, otro equipo que pelea en la parte baja.

Palestino, en tanto, registró su sexto partido sin festejos y se ubica por el momento décimo con 12 unidades. El siguiente desafío de los "árabes" será visitar a Everton en Viña del Mar.