Universidad de Chile presentó a sus cinco primeros refuerzos para la temporada 2019

Universidad de Chile presentó este jueves a sus cinco primeros refuerzos para la temporada 2019 en una conferencia de prensa realizada en el Centro Deportivo Azul.

A los ya confirmados Pablo Parra y Matías Campos López, se sumaron las oficializaciones de Jimmy Martínez, Augusto Barrios y Diego Carrasco en los azules.

Los futblistas se mostraron a la prensa vestidos con una camiseta retro en en homenaje al "Ballet Azul", lo que según el timonel del club, Carlos Heller, fue "para que se impregnen desde ya con la historia del equipo".

El primero en hablar fue Campos López, quien afirmó que "desde chico siempre soñé con llegar a un equipo grande como la U. Espero cumplir las expectativas".

Carrasco, en tanto, señaló que "es un paso importante para mí llegar acá desde un equipo de Primera B. Espero dar lo mejor y poder luchar por un puesto".

Por su parte, Barrios reconoció que "la U tiene una mayor vitrina para la selección, pero depende de cada uno ganarse el puesto o la convocatoria".

El ex "acerero" Martínez aseguró que "me siento capacitado para jugar en varias zonas y espero dar lo mejor donde me toque".

Parra, por su cuenta, indicó que "en Cobreloa hice una gran campaña, y estoy muy feliz de llegar a la U".

A los fubolistas presentados este jueves se deberían sumar Nicolás Oroz y Sergio Vittor, quienes ya se realizaron los exámenes médicos y solo falta que sean anunciados oficialmente como nuevas incorporaciones por los estudiantiles.